Нахабно скопіювала: Кім Кардашьян в зухвалому комбінезоні звинуватили в плагіаті

Кім Кардашьян пішла з головою в роботу, представляючи новинки своїх брендів. Цього разу зірка порадувала черговою колекцією ароматів, приурочених до Дня всіх закоханих. В ролі моделі вона виступила, зрозуміло, сама.

Кім приміряла кілька видів сріблястих комбінезонів. Один з них, з відвертими вирізами на стегнах і ліфом, виглядав особливо зухвало. Він ледь прикрив її тіло і демонстрував відразу всі кращі сторони фігури.

Кім в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Скоро в наявності: @KKWFragrance Metallic Hearts: три нових чарівних аромати, упакованих в металеві флакони у формі серця якраз до Дня святого Валентина - Hearts Gold, Hearts Rose Gold і Hearts Silver у наших популярних флаконах об'ємом 30 мл. Ця нова колекція ароматів KKW Fragrance Heart огорне вас розкішними квітковими ароматами, що включають прекрасні ноти квітів апельсинового дерева, рожевого перцю і оксамитового моху", - написала зірка, закликаючи фоловерів на сторінку парфумів.

Але їх більше хвилювала, зрозуміло, знаменита фігура Кім. "Ти така красива", "Неймовірна", "Вау", "Ти виглядаєш приголомшливо", "Ок, королева!"..

Також багато хто почав обговорювати, що Кім скопіювала образ сербської поп-фольк-співачки Олени Карлеуши-Тошич. В комбінезоні схожої форми зірка виступала ще 3 роки тому. Дизайн речі, за словами артистки, вона придумала сама.

Кобинезон, який скопіювала Кім (фото: instagram.com/karleusastar)

"Гаразд, я звинувачую ДИЗАЙНЕРА (правка: у нього є щось схоже, але не ідентичне. І стверджувати, що він зробив це п'ять місяців тому? Я можу сказати, що зробила це 3 роки тому, так що) принаймні, дайте мені кілька кредитів. (Так, багато разів особисто я створюю одяг для своїх виступів. Багато світових знаменитостей і дизайнери буквально КРАДУТЬ все, що я роблю, без дозволу)...", - нарікає вона у своєму блозі.

Раніше Кім продемонструвала стильний образ, що складається із знакових речей сезону.