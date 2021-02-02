Щоб наша країна стала першою: Еллерт здивував пропозицією

Переможець Холостячки і обранець Ксенії Мішиной Олександр Еллерт з задоволенням спілкується з шанувальниками в соцмережах. Він неодократно говорив, що активність на його сторінках після участі в проекті збільшилась в рази, тому він намагається робити цікавий і захоплюючий контент. Звичайно, почуття гумору Олександру не займати. Це він подтверил в черговий раз, висунувши пропозицію державного рівня!

Так, коханий Ксенії Мішиної розповів, що ненавидить понеділки і готовий "позбутися" від цього дня тижня, зробивши його вихідним. Такий крок міг би допомогти Україні стати першою країною, де б на законодавчому рівні прийняли таке рішення.

"Ненавиджу понеділок. Величезний % людей не люблять понеділок... Не, напевно є всього 1% які люблять... це ось ці, з ким ти сперечаєшся, що з понеділка почнеш бігати або в спорт зал підеш. І не любов до понеділка йде з дитинства... Є один хлопчина, Тон звуть, так він у п'ятницю після школи вже засмучується, що скоро понеділок. Загалом, є пропозиція... Щоб наша країна стала першою, де понеділок третій офіційний вихідний... а вівторок виходить офіційний м*дак тижня", - констатував Олександр.

Шанувальники Еллерта підтримали його ініціативу. А деякі особливо уважні нагадали, що конкурент Олександра, фіналіст Олексій Тригубенко, понеділки навпаки – любить.

Нагадаємо, що нещодавно Олександр Еллерт і Ксенія Мішина відповіли на відверті питання від шанувальників. Зокрема, автор "Квартал 95" розповів, яка його обраниця в ліжку, а також зізнався, що його найбільше дратує в актрисі.