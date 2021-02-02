Чтобы наша страна стала первой: Эллерт удивил предложением

Победитель Холостячки и избранник Ксении Мишиной Александр Эллерт с удовольствием общается с поклонниками в соцсетях. Он неодократно говорил, что активность на его страницах после участия в проекте повысилась в разы, поэтому он старается делать интересный и увлекательный контент. Конечно, чувства юмора Александру не занимать. Это он подтверил в очередной раз, выдвинув предложение государственного уровня!

Так, возлюбленный Ксении Мишиной рассказал, что ненавидит понедельники и готов "избавиться" от этого дня недели, сделав его выходным. Такой шаг могло бы помочь Украине стать первой страной, где бы на законодательном уровне приняли подобное решение.

"Ненавижу понедельник. Огромный % людей не любят понедельник... Не, наверное есть всего 1% которые любят... это вот эти, с кем ты споришь, что с понедельника бегать начнешь или в спорт зал пойдешь. И не любовь к понедельнику идет с детства... Есть один парнишка, Тон зовут, так он в пятницу после школы уже расстраивается, что скоро понедельник. В общем, есть предложение... Чтобы наша страна стала первой, где понедельник третий официальный выходной... а вторник получается официальный м*дак недели", - констатировал Александр.

Поклонники Эллерта поддержали его инициативу. А некоторые особо внимательные напомнили, что конкурент Александра, финалист Алексей Тригубенко, понедельники наоборот – любит.

Напомним, что недавно Александр Эллерт и Ксения Мишина ответили на откровенные вопросы от поклонников. В частности, автор "Квартал 95" рассказал, какая его избранница в постели, а также признался, что его больше всего раздражает в актрисе.