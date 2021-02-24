Знайшла джерело молодості: 54-річна Сальма Хайєк у купальнику підкорила розкішним тілом

Сальма Хайєк не залишає своїх фанатів надовго без гарячого контенту. Цього разу 54-річна актриса з'явилася напівоголеною на пляжі.
Спекотне фото вона запостила у себе в блозі, супроводивши його рядком з хіта Леді Гаги Rain On Me.
Сальма Хайєк позує під струменями води в бордового відтінку суцільному купальнику. Зірка розпустила волосся і не стала робити макіяж. Так що вона виглядає дуже молодо і свіжо. Шанувальники при вигляді своєї улюбленої зірки не змогли стримати слів захоплення, засипавши її приємними коментарями.
"Ти така красива", "Богиня", "Королева", "Сальма знайшла джерело молодості", "Я був би задоволений бути твоїм хлопчиком-слугою", "Кращі брови і підборіддя на планеті...", "Пресвята Сальма", - не можуть зупинитися фанати.
До речі, нещодавно Сальма показала, що її юна дочка росте такою ж красунею, як і мама. Валентина Палома, яку Хайєк народила у шлюбі з Франсуа-Анрі Піно, нечасто з'являється в мережі. Але нещодавно актриса зробив приємне виключення.
Нагадаємо, Сальма вже стала негласною іконою стилю і вчить, як виглядати більш молодо в зрілому віці.