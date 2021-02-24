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Знайшла джерело молодості: 54-річна Сальма Хайєк у купальнику підкорила розкішним тілом

Автор: Lite

Сальма Хайєк не залишає своїх фанатів надовго без гарячого контенту. Цього разу 54-річна актриса з'явилася напівоголеною на пляжі.

Спекотне фото вона запостила у себе в блозі, супроводивши його рядком з хіта Леді Гаги Rain On Me.

Сальма Хайєк позує під струменями води в бордового відтінку суцільному купальнику. Зірка розпустила волосся і не стала робити макіяж. Так що вона виглядає дуже молодо і свіжо. Шанувальники при вигляді своєї улюбленої зірки не змогли стримати слів захоплення, засипавши її приємними коментарями.

Сальма як і раніше спокуслива (фото: instagram.com/salmahayek)

"Ти така красива", "Богиня", "Королева", "Сальма знайшла джерело молодості", "Я був би задоволений бути твоїм хлопчиком-слугою", "Кращі брови і підборіддя на планеті...", "Пресвята Сальма", - не можуть зупинитися фанати.

До речі, нещодавно Сальма показала, що її юна дочка росте такою ж красунею, як і мама. Валентина Палома, яку Хайєк народила у шлюбі з Франсуа-Анрі Піно, нечасто з'являється в мережі. Але нещодавно актриса зробив приємне виключення.

Нагадаємо, Сальма вже стала негласною іконою стилю і вчить, як виглядати більш молодо в зрілому віці.

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Новини України Сальма Хайекактрисамодель
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