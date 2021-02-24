Знайшла джерело молодості: 54-річна Сальма Хайєк у купальнику підкорила розкішним тілом

Сальма Хайєк позує під струменями води в бордового відтінку суцільному купальнику. Зірка розпустила волосся і не стала робити макіяж. Так що вона виглядає дуже молодо і свіжо. Шанувальники при вигляді своєї улюбленої зірки не змогли стримати слів захоплення, засипавши її приємними коментарями.

Сальма як і раніше спокуслива (фото: instagram.com/salmahayek)

"Ти така красива", "Богиня", "Королева", "Сальма знайшла джерело молодості", "Я був би задоволений бути твоїм хлопчиком-слугою", "Кращі брови і підборіддя на планеті...", "Пресвята Сальма", - не можуть зупинитися фанати.

До речі, нещодавно Сальма показала, що її юна дочка росте такою ж красунею, як і мама. Валентина Палома, яку Хайєк народила у шлюбі з Франсуа-Анрі Піно, нечасто з'являється в мережі. Але нещодавно актриса зробив приємне виключення.