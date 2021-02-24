Нашла источник молодости: 54-летняя Сальма Хайек в купальнике покорила роскошным телом

Сальма Хайек не оставляет своих фанатов надолго без горячего контента. В этот раз 54-летняя актриса предстала полуобнаженной на пляже.
Знойное фото она запостила у себя в блоге, сопроводив его строчкой из хита Леди Гаги Rain On Me.
Сальма Хайек позирует под струями воды в бордового оттенка сплошном купальнике. Звезда распустила волосы и не стала делать макияж. Так что выглядит она очень молодо и свежо. Поклонники при виде своей любимой звезды не смогли сдержать слов восторга, засыпав ее приятными комментариями.
"Ты такая красивая", "Богиня", "Королева", "Сальма нашла источник молодости", "Я был бы польщен быть твоим мальчиком-слугой", "Лучшие брови и подбородок на планете...", "Пресвятая Сальма", - не могут остановиться фанаты.
К слову, недавно Сальма показала, что ее юная дочь растет такой же красавицей, как и мама. Валентина Палома, которую Хайек родила в браке с Франсуа-Анри Пино, нечасто появляется в сети. Но недавно актриса сделал приятное исключение.
Напомним, Сальма уже стала негласной иконой стиля и учит, как выглядеть более молодо в зрелом возрасте.