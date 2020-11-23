Наполегливий мужичок: Олена Шоптенко розсмішила історією, як її крихта-син будить її вранці

Олена Шоптенко обожнює свого синочка, а ще полюбляє радувати мережу історіями про нього. Нещодавно вона розсмішила фанатів, розповівши про перші слова свого малюка. Олексій, так звати хлопця, виявляється, не в захваті від яскравого макіяжу мами. Шоптенко показала рідкісні знімки з сином і зізналася, що раніше при погляді на неї він вимовляв слово "мити".

А на цей раз зірка "Танців з зірками" зізналася, що син росте дуже наполегливим чоловіком. Зірка привітала малюка з днем сина і також захопила мережу веселою і зворушливою історією про нього.

"Ось вже 2 тижні син щоранку будить мене о 6:30 ранку з криком "Мама, втавай!". Потім він залазить мені на голову і весело б'є ніжками по лицю до тих пір, поки я не встану. Ось такий у мене наполегливий мужичок зростає. А я кожен раз в цей час думаю: "Нічого, я відіграюся, коли ти в школу підеш. З днем сина! Нехай всі будуть здорові і всього домагаються!, - написала зірка.

Шоптенко ще відіграється (фото: instagram.com/alena_shoptenko/)

Нагадаємо, що Олена Шоптенко поділилася знімком, який шокував і порадував її фанатів одночасно: вона різко змінила образ. На знімку зірка постала з коротким каре, Шоптенко розпрощалася зі своїми довгими волоссям. За її словами, рішення підстригтися - одне з найбільш вдалий рішень цього року.