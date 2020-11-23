Настойчивый мужичок: Алена Шоптенко рассмешила историей, как ее крошка-сын будит ее по утрам

Алена Шоптенко души не чает в своем сынишке и обожает радовать сеть историями о нем. Недавно она рассмешила фанатов, рассказав о первых словах своего малыша. Алексей, так зовут парня, оказывается, не в восторге от яркого макияжа мамы. Шоптенко показала редкие снимки с сыном и призналась, что раньше при взгляде на нее он произносил слово "мыть".

А на этот раз звезда "Танцев со звездами" призналась, что сын растет очень настойчивым мужчиной. Звезда поздравила малыша с днем сына и заодно умилила сеть веселой и трогательной историей о нем.

"Вот уже 2 недели сын каждое утро будит меня в 6:30 утра с криком "Мама, втавай!". Потом он залазит мне на голову и весело бьет ножками по лицу до тех пор, пока я действительно не встану. Вот такой у меня настойчивый мужичок растет. А я каждый раз в это время думаю: "Ничего, я отыграюсь, когда ты в школу пойдешь. С днем сына! Пусть все будут здоровы и всего добиваются!, - написала Алена.

Алена Шоптенко еще отыграется (фото: instagram.com/alena_shoptenko/)

Напомним, что Алена Шоптенко поделилась снимком, который шокировал и порадовал ее фанатов одновременно: Алена резко сменила образ. На снимке звезда стоит с коротким каре, Шоптенко распрощалась со своими длинными волосами. По ее признанию, решение подстричься - одно из самых удачный решений этого года.