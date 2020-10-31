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Настя Каменських в чорному бікіні полонила хвилюючими вигинами: Потап везунчик

Автор: Lite

Співачка поділилася фото, зробленим в Туреччині

Настя Каменських часто балує шанувальників провокаційними фото. Вона не упускає можливості продемонструвати фігуру в бікіні, а іноді навіть позувати топлес або ню, "розганяючи" фантазію і інтерес до своєї персони, і провокує бурхливі обговорення. У жовтні Потап і Настя відпочивали в Туреччині, співачка привезла звідти безліч яскравих і ефектних кадрів, а тепер ділиться з підписниками в Instagram фотозгадками. Так, на новому знімку Настя з'явилася в чорному купальнику і платті-туніці в тон.

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Настя позує без грама косметики, її вбрання фіксується лише на талії і дозволяє розглянути, що ховається під шовковим платтям – чорний бікіні. На шиї і зап'ястя красуються тонкі і вишукані золоті прикраси, в руках вона тримає сонячні оки.

Настя Каменських показала образ в чорному (фото: instagram.com/kamenskux)

"Total black аутфіт завжди в моді. Згодні?" - звернулася вона до шанувальників. Але фани захотіли обговорити не модні віяння, а форми і зовнішній вигляд артистки.

  • Як можна бути такою гарною
  • Яка ти сексуальна
  • Вау, діва
  • Красивий купальник і ти в ньому
  • Ви, як завжди, така мила і красива
  • Нереальна красуня
  • Шикарна
  • Потап везунчик
  • Бомба. Супер. Вогонь
  • Шикарна жінка

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських розповіла про улюблену страву з ранку.

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Новини України Настя Каменських