Настя Каменських в чорному бікіні полонила хвилюючими вигинами: Потап везунчик

Настя Каменських часто балує шанувальників провокаційними фото. Вона не упускає можливості продемонструвати фігуру в бікіні, а іноді навіть позувати топлес або ню, "розганяючи" фантазію і інтерес до своєї персони, і провокує бурхливі обговорення. У жовтні Потап і Настя відпочивали в Туреччині, співачка привезла звідти безліч яскравих і ефектних кадрів, а тепер ділиться з підписниками в Instagram фотозгадками. Так, на новому знімку Настя з'явилася в чорному купальнику і платті-туніці в тон.

Настя позує без грама косметики, її вбрання фіксується лише на талії і дозволяє розглянути, що ховається під шовковим платтям – чорний бікіні. На шиї і зап'ястя красуються тонкі і вишукані золоті прикраси, в руках вона тримає сонячні оки.

Настя Каменських показала образ в чорному (фото: instagram.com/kamenskux)

"Total black аутфіт завжди в моді. Згодні?" - звернулася вона до шанувальників. Але фани захотіли обговорити не модні віяння, а форми і зовнішній вигляд артистки.

Як можна бути такою гарною

Яка ти сексуальна

Вау, діва

Красивий купальник і ти в ньому

Ви, як завжди, така мила і красива

Нереальна красуня

Шикарна

Потап везунчик

Бомба. Супер. Вогонь

Шикарна жінка

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських розповіла про улюблену страву з ранку.