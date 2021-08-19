Настя Каменських з екстремальним декольте влаштувала провокацію в мережі: "до поцілунків кличе"

Настя позує перед камерою в оригінальному образі. На ній - срібне боді з ексремальним декольте, вона одягла на верх довгу струмливу спідницю лососевого відтінку, а в якості помітного аксесуара обрала кольє у вигляді ... крокодильчика, усипаного камінням.

Настя зробила високу гладку зачіску з акуратним високим пуком. Макіяж створений з акцентом на очі – тіні для повік насиченого червоного відтінку гармонійного поєднувалися з образом зірки.

Настя Каменських захопила провокативним образом (фото: instagram.com/kamenskux)

Вона заінтригувала шанувальників заявою, що незабаром вони зможуть насолодитися яскравими і соковитими кадрами з нею в головній ролі!

"Кожен літній день - нові проекти і сюрпризи для вас, мої улюблені", - пообіцяла зірка. Співачка попросила шанувальників оцінити її образ, і вони охоче погодилися.