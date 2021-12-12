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Настя Каменських показала апетитні форми в міні-сукні з бахромою: "ікона стилю"

Автор: Styler

Настя Каменських бере участь в гіпершоу "Маска" на каналі "Україна" в ролі зоряного детектива і кожен раз вражає і захоплює шанувальників своїми ефектними образами. Для нового випуску співачка покрасувалася в стильній міні-сукні з оригінальним декором.

Знімками в новому луці зірка поділилася у своєму Instagram.

Так, 34-річна Настя постала в облягаючій чорній міні-сукні з напіввідкритими плечима і незвичайною бахромою зі стразами. Відвертий наряд відмінно підкреслив всі вигини апетитної фігури артистки і дозволив помилуватися на її стрункі ніжки.

Вражаючий аутфіт Каменських доповнила яскраво-рожевими туфлями-човниками і лаконічним ланцюжком на шиї. Також вона зробила макіяж з акцентом на очах і красиво вклала своє кучеряве волосся.

Настя Каменських показала фігуру в спокусливому вбранні (фото: instagram.com/kamenskux)

"Шоу Маска - це коли інтрига не тільки не спадає, а й наростає. А всі, хто його дивиться (і я в тому числі) постійно ходять з думками "ну хто ж під цією маскою", перебираючи численні варіанти", - написала Настя.

Фолловери прийшли в захват від такого образу улюбленої артистки і засипали її компліментами.

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Раніше Настя Каменських з мамою-красунею і зірковою хрещеною запалили несподіваним танцем.

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Настя Каменських