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Настя Каменских показала аппетитные формы в мини-платье с бахромой: "икона стиля"

Автор: Styler

Настя Каменских принимает участие в гипершоу "Маска" на канале "Украина" в роли звездного детектива и каждый раз поражает и восхищает поклонников своими эффектными образами. Для нового выпуска певица покрасовалась в стильном мини-платье с оригинальным декором.

Снимками в новом луке звезда поделилась в своем Instagram.

Так, 34-летняя Настя предстала в облегающем черном мини-платье с полуоткрытыми плечами и необычной бахромой со стразами. Откровенный наряд отлично подчеркнул все изгибы аппетитной фигуры артистки и позволил полюбоваться на ее стройные ножки.

Впечатляющий аутфит Каменских дополнила ярко-розовыми туфлями-лодочками и лаконичной цепочкой на шее. Также она сделала макияж с акцентом на глазах и красиво уложила свои кудрявые волосы.

Настя Каменских показала фигуру в соблазнительном наряде (фото: instagram.com/kamenskux)

"Шоу Маска - это когда интрига не только не спадает, а и нарастает. А все, кто его смотрит (и я в том числе) постоянно ходят с мыслями "ну кто же под этой Маской", перебирая многочисленные варианты", - написала Настя.

Фолловеры пришли в восторг от такого образа любимой артистки и засыпали ее комплиментами.

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  • Потап не ревнует?

Ранее Настя Каменских с мамой-красоткой и звездной крестной зажгли неожиданным танцем.

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Настя Каменских