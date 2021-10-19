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Настя Каменських розповіла про наслідки перенесеного COVID-19

Автор: Дмитрий Войналович

Виявляється, популярна українська співачка Настя Каменських потрапила до лікарні, коли вперше зіткнулась із побічними ефектами перенесеного коронавірусу.

Про це поп-зірка відверто зізналася журналістам програми "Зірковий шлях".

За словами NK, сама хвороба в неї протікала легко, та після неї суперстар довелося дізнатися, що таке панічні атаки.

"Вони в мене почалися через два тижні після того, як я перехворіла "короною", - зізналася Настя.

Після першої панічної атаки вона потрапила до лікарні.

"Я була в шоці, не знала, що з цим робити. Я ніколи з цим взагалі не зустрічалася. І мені сказали: "Це нормально, головне - не панікувати", - пригадала Каменських.

Настя Каменських розповіла про наслідки COVID-19 (фото: instagram.com/kamenskux)

Додамо, що Каменських разом з Олею Поляковою, Андрієм Данилком, Олегом Винником і DZIDZIO розгадуватиме знаменитостей під масками у другому сезоні масштабного шоу "Маска", прем’єра якого відбудеться 23 жовтня о 21:00 на каналі "Україна".

Раніше Каменських показала яскравий образ для побачення з Потапом і збентежила синцем на нозі.

А до цього Олексій Потапенко зі своєю коханою дружиною показали осінню романтику і "здали" улюблені місця в Києві.

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Настя Каменських