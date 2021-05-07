Надолужують згаяне: інсайдер розповів правду про стосунки Дженніфер Лопес і Бена Аффлека

Незважаючи на те що Дженніфер і Бен розійшлися 17 років тому, у них все ще багато спільних тем. За словами джерела, вони не можуть наговоритися, із задоволенням проводячи масу часу разом.

"Вони чудово проводять час. Пройшли роки з часу їх розставання, і тепер вони надолужують згаяне. Вони знову планують тусуватися разом", - розповів інсайдер.

Дженніфер Лопес знову в пошуку (фото: instagram.com/jlo)

Правда, все той же близький до пари анонім стверджує, що романтики в цьому спілкуванні немає. Пара в прекрасних відносинах - була після розставання і залишилася зараз. Як відомо, Лопес дружить з усіма своїми колишніми чоловіками і хлопцями.

До слова, Аффлек ще до розставання Лопес з Родрігесом робив їй компліменти. Нещодавно він захопився квітучим зовнішнім виглядом зірки: "Де ти ховаєш своє джерело молодості? Чому ти зараз виглядаєш точно так же, як в 2003-му році, а я в кращому випадку так, ніби мені вже за 40?".