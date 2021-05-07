UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Наверстывают упущенное: инсайдер рассказал правду об отношениях Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Автор: Lite

51-летняя Дженнифер Лопес и 48-летний Бен Аффлек вновь стали объектом обсуждений в сети. Экс-возлюбленных давно заподозрили в воссоединении, и инсайдер поспешил внести ясность.

По словам приближенного к паре человека, между певицей и актером действительно есть связь.

Несмотря на то что Дженнифер и Бен расстались 17 лет назад, у них по-прежнему масса общих тем. По словам источника, они не могут наговориться, с удовольствием проводя массу времени вместе.

"Они отлично проводят время. Прошли годы со времени их расставания, и теперь они наверстывают упущенное. Они снова планируют тусоваться вместе", - рассказал инсайдер.

Дженнифер Лопес вновь в поиске (фото: instagram.com/jlo)

Правда, все тот же близкий к паре аноним утверждает, что романтики в этом общении нет. Пара в прекрасных отношениях - была после расставания и осталась сейчас. Как известно, Лопес дружит со всеми своими бывшими мужьями и парнями.

К слову, Аффлек еще до расставания Лопес с Родригесом делал ей комплименты. Недавно он восхитился цветущему внешнему виду звезды: "Где ты прячешь свой источник молодости? Почему ты сейчас выглядишь точно так же, как в 2003-м году, а я в лучшем случае так, будто мне уже за 40?".

Ранее Дженнифер показала очаровательное фото с мамой и дочерью.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины актерДженнифер Лопесактриса