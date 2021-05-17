Несподівані зізнання на Холостяк 11, виправдання Тіни Кароль та інші скандали тижня

Тіна Кароль виправдалася за "фейковий" роман

"Придуманий" роман Тіни Кароль і Дана Балана став справжньою сенсацією. І поки в мережі розбиралися, чи була іскра між коханими, свій коментар дала сама співачка. Свою позицію Тіна озвучила на своїй сторінці в Instagram. Але варто зазначити, що її слова не внесли ясність. Здається, Тіна вирішила просто виправдатися або ж ще більше заплутати фанатів.

"Хіба флірт називають обманом? Це гра напівтіней романтики. Нав'язати любов неможливо. Ми були щирі, і це наша історія. Як буде далі - це наш Secret Paradise", - загадково написала Тіна.

Тіна Кароль відповіла фанатам (фото: instagram.com/tina_karol)

Данилко зробив заяву про хейт на свою адресу

Андрій Данилко - постійний учасник скандалів. Артиста раз у раз звинувачують в антипатріотичних діях. І він вирішив висловитися з цього приводу. Співак дав коментар програмі "Позаочі", де згадав про події підготовки до Євробачення 2019, а також у 2007-му. Андрій згадав про патріотичний скандал з дуетом ANNA MARIA на Нацвідборі на Євробачення 2019, а також про проблеми, з якими стикався він сам. За словами артиста, зараз він готовий дати відсіч хейтерам і мовчати не стане.

Андрій Данилко не має наміру терпіти хейт (фото: instagram.com/v_serduchka)

"Моя порада, як Андрія, який обпалений з ніг до голови! Закрити рот ви можете тільки матеріалом. Я закрив всім рот, коли отримав друге місце! Людина, яка виходить на сцену, і у неї немає характеру і своєї думки, вона нікому не потрібна, об неї всі ноги витруть. Я вийду і дам по балді відразу. Три секунди мені дайте!"- запевнив він.

"Холостяк 11" здивував несподіваним поверненням

Проект "Холостяк 11" продовжує розбурхувати серця фанатів. Цього разу на проекті відбулася безпрецедентна подія. Перед фіналом повернулася одна з вибулих учасниць - Юлія Бельченко (Зайка), яка набралася сміливості і зізналася в коханні Михайлу. Дівчина заявила, що просто "згорала в пеклі" всі дні без свого коханого. Вона залишила для хлопця записку, запросивши його на побачення на місці їх першої зустрічі.

В результаті їй вдалося переконати холостяка повернути її на проект, а сама вона висловила йому всі свої почуття. Емоціями і фото вона поділилася також і в своєму блозі Instagram. "Мене відродила віра нас. Ніяка втома, випробування, труднощі, правила проекту - ніщо не може стати перешкодою для любові. Навіть якщо весь світ буде проти, знай: мій вибір - це ти", - емоційно запевнила вона холостяка.

Юлія повернулася на проект (фото: instagram.com/julz_seven)