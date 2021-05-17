Неожиданные признания на Холостяк 11, оправдания Тины Кароль и другие скандалы недели

Тина Кароль оправдалась за "фейковый" роман

"Придуманный" роман Тины Кароль и Дана Балана стал настоящей сенсацией. И пока в сети разбирались, была ли искра между возлюбленными, свой комментарий дала сама певица. Свою позицию Тина озвучила на своей странице в Instagram. Но стоит отметить, что ее слова не внесли ясность. Кажется, Тина решила просто оправдаться или же еще больше запутать фанатов.

"Разве флирт называют обманом? Это игра полутеней романтики. Навязать любовь невозможно. Мы были искренны, и это наша история. Как будет дальше - это наш Secret Paradise", - загадочно написала Тина.

Тина Кароль ответила фанатам (фото: instagram.com/tina_karol)

Данилко сделал заявление о хейте в свой адрес

Андрей Данилко - постоянный участник скандалов. Артиста то и дело обвиняют в антипатриотичных действиях. И он решил высказаться на этот счет. Певец дал комментарий программе "Позаочі", где вспомнил о событиях подготовки к Евровидению 2019, а также в 2007-м. Андрей вспомнил о патриотическом скандале с дуэтом ANNA MARIA на Нацотборе на Евровидение 2019, а также о проблемах, с которыми сталкивался он сам. По словам артиста, сейчас он готов дать отпор хейтерам и молчать не станет.

Андрей Данилко не намерен терпеть хейт (фото: instagram.com/v_serduchka)

"Мой совет, как Андрея, который обожженный с ног до головы! Закрыть рот вы можете только материалом. Я закрыл всем рот, когда получил второе место! Человек, который выходит на сцену, и у него нет характера и своего мнения, он никому не нужен, об него все ноги вытрут. Я выйду и дам по балде сразу. Три секунды мне дай!" - заверил он.

"Холостяк 11" удивил неожиданным возвращением

Проект "Холостяк 11" продолжает будоражить сердца фанатов. В этот раз на проекте произошло беспрецедентное событие. Перед финалом вернулась одна из выбывших участниц - Юлия Бельченко (Зайка), которая набралась смелости и призналась в любви Михаилу. Девушка заявила, что просто "сгорала в аду" все дни без своего возлюбленного. Она оставила для парня записку, пригласив его на свидание на месте их первой встречи.

В результате ей удалось убедить холостяка вернуть ее на проект, а сама она высказала ему все свои чувства. Эмоциями и фото она поделилась также и в своем блоге Instagram. "Меня возродила вера нас. Никакая усталость, испытания, трудности, правила проекта - ничто не может стать преградой для любви. Даже если весь мир будет против, знай: мой выбор - это ты", - эмоционально заверила она холостяка.

Юлия вернулась на проект (фото: instagram.com/julz_seven)