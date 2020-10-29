Нереально красива: Аніта Луценко показала розкішне тіло в обтягуючому спортивному костюмі

Аніта Луценко любить не тільки порадувати своїх шанувальників знімками стрункої фігури, тренер також не скупиться на поради, як отримати те саме омріяне тіло. Так нещодавно Луценко розповіла, як їсти картоплю і не товстіти. Аніта підкреслила, що ідеальна форма досягається не відмовою від якогось продукту, а збалансованим харчуванням і тренуваннями.

"Часто люди бояться картоплі і макарошек (це ж продукти для поправлення), але при цьому поглинають рясно солодощі та булочки. Випадковість? Не думаю!", - написала Аніта у своєму пості.

А на цей раз тренер надихнула новим знімком: Аніта варто в пікантній позі біля стіни в обтягуючому спортивному костюмі, закинувши руки за голову і прикривши очі. Луценко, як завжди, у чудовій формі.

Аніта Луценко - натхнення для шанувальників (фото: www.instagram.com/anitasporty/)

"Для такої нереально красивої фігури - "вау" костюм", "Приголомшливе фото", "Супер!!! Я теж хочу бути такою!", "Стильно", "Краса неземна!", - не стримували своїх емоцій від побаченого фанати Аніти.

Нагадаємо, що раніше Аніта Луценко поділилася відвертим фото в басейні, довівши, що вона шикарна навіть без ретуші.