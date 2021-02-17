Нереально схожі: Слава Камінська підірвала мережу веселим фото зі своєю мамою і дітьми

Мама і діти співачки в яскравих нарядах, як і сама Слава, позують фотографу, правда, малюкам, як правило, не вдається встояти на місці. Вся родина веселиться.

"Мами, які можуть змусити своїх кіндерів стояти на фото рівненько, ще й посміхатися, як ви це робите?", - запитала Слава фоловерів.

Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka/)

Прихильниці замість відповіді, як вони це роблять, кинулися хвалити маму Слави: їм не віриться, що це не сестра співачки.