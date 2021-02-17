Нереально похожи: Слава Каминская взорвала сеть веселым фото со своей мамой и детьми

Певица Слава Каминская поразила сеть снимком с мамой и детьми: все дело в том, что Слава, по мнению фолловеров, очень похожа на маму, а сама мама выглядит так молодо, что больше похожа на сестру.
Якрий семейный снимок певица запостила в Instagram.
Мама и дети певицы в ярких нарядах, как и сама Слава, позируют фотографу, правда, малышам, как обычно, не удается устоять на месте. Вся семья веселится.
"Мамы, которые могут заставить своих киндеров стоять на фото ровненько, еще и улыбаться, как вы это делаете?", - спросила Слава у фолловеров.
Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka/)
Поклонницы вместо ответа, как они это делают, бросились хвалить маму Славы: им не верится, что это не сестра певицы.
Напомним, Слава Каминская показала, какую дубленку стоит выбирать этой зимой: нереально мягкая, теплая и уютная и красивая!
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