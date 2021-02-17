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Нереально похожи: Слава Каминская взорвала сеть веселым фото со своей мамой и детьми

Автор: Lite

Певица Слава Каминская поразила сеть снимком с мамой и детьми: все дело в том, что Слава, по мнению фолловеров, очень похожа на маму, а сама мама выглядит так молодо, что больше похожа на сестру.

Якрий семейный снимок певица запостила в Instagram.

Мама и дети певицы в ярких нарядах, как и сама Слава, позируют фотографу, правда, малышам, как обычно, не удается устоять на месте. Вся семья веселится.

"Мамы, которые могут заставить своих киндеров стоять на фото ровненько, еще и улыбаться, как вы это делаете?", - спросила Слава у фолловеров.

Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka/)

Поклонницы вместо ответа, как они это делают, бросились хвалить маму Славы: им не верится, что это не сестра певицы.

  • А Мама Ваша какая красивая, молодая!
  • Мама? Я думала, это сестра!
  • Слава, ви так похожи с мамой!
  • Ви з мамою дуже гарні

Напомним, Слава Каминская показала, какую дубленку стоит выбирать этой зимой: нереально мягкая, теплая и уютная и красивая!

Также читайте: Слава Каминская призналась бывшему мужу в любви: эксов не бывает.

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Новости Украины певецСлава Каминская
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