Неймовірна: Катя Осадча в стильній футболці демонструє струнку фігуру

Катя Осадча нещодавно погуляла по Дніпру зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим. Фанати провідною оцінили її лук: стильна жовта шапка, спортивний костюм з розкльошеними штанинами м'ятного кольору, куртка-оверсайз болотного кольору та білі кросівки, в такому вбранні восени не пропадеш!

В цей раз ведуча одяглася не так тепло: Катя гуляє по Києву... в одній футболці! Ні куртки, ні пальто, Осадчій і так тепло. На знімку, який вона запостила у своєму мікроблозі, Катя постала перед шанувальниками у світлих штанах, шльопанцях на босу ногу і в білій футболці. Все! А ще у ведучої - цікава зачіска: пучок з хусткою відмінно поєднуються з образом, мабуть, одягатися стильно в Осадчої - в крові.

Катя Осадча - тепла усмішка, тепла погода (фото: instagram.com/kosadcha/)

"Танець на честь босих ніг і футболки наприкінці жовтня", - написала ведуча під знімком.

"Ви неймовірна", "Та в Києві осінь балує нас", "Яка Красуня, дуже красива", "Краса", "Дуже гарна", - написали провідною під фото фолловери, розповідаючи між справою, яка погода стоїть у них у містах.

Нагадаємо, що нещодавно Катя Осадча показала, як носити трендові широкі штани: стильно і практично.