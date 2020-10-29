Неймовірна пара!Джамала заворожила нескінченною романтикою з чоловіком в день його народження

Співачка поділилася романтичним фотосетом з чоловіком-іменинником
Джамала і її чоловік Бекир Сулейманов не лише щасливі батьки двох хлопчиків, але і закохана пара, незважаючи на стаж стосунків довжиною в три роки. Співачка часо показує душевні сімейні кадри і захоплює шанувальників нескінченною ніжністю і теплотою. В цей раз у артистки був особливий привід – день народження коханого.
В честь заменної події Джамала поділилася в Instagram повними любові чуттєвими фото з чоловіком, зробленими під час прогулянки по осінньому Києву. Пара обіймається, цілується і не соромиться демонструвати щирі почуття.
"В цей чудовий день народився ти. У цей чудовий день ми вирішили бути сім'єю", - залишила зворушливі слова для чоловіка співачка.
Джамала з чоловіком влаштувала романтичний осінній фотосет в серці Києва (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Шанувальники не змогли встояти перед нескінченною ніжність і романтикою, яку подружжя продемонструвало на фото. Вони приєдналися до привітань.
Нагадаємо, що раніше Джамала захопила талантами синочка Емір-Рахмана.