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Неймовірна пара!Джамала заворожила нескінченною романтикою з чоловіком в день його народження

Автор: Ольвія Агаркова

Співачка поділилася романтичним фотосетом з чоловіком-іменинником

Джамала і її чоловік Бекир Сулейманов не лише щасливі батьки двох хлопчиків, але і закохана пара, незважаючи на стаж стосунків довжиною в три роки. Співачка часо показує душевні сімейні кадри і захоплює шанувальників нескінченною ніжністю і теплотою. В цей раз у артистки був особливий привід – день народження коханого.

В честь заменної події Джамала поділилася в Instagram повними любові чуттєвими фото з чоловіком, зробленими під час прогулянки по осінньому Києву. Пара обіймається, цілується і не соромиться демонструвати щирі почуття.

"В цей чудовий день народився ти. У цей чудовий день ми вирішили бути сім'єю", - залишила зворушливі слова для чоловіка співачка.

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Джамала з чоловіком влаштувала романтичний осінній фотосет в серці Києва (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники не змогли встояти перед нескінченною ніжність і романтикою, яку подружжя продемонструвало на фото. Вони приєдналися до привітань.

  • Такі душевні фото! Стільки справжнього між вами
  • Ви неймовірна пара, щастя вам
  • Які ніжні. Любові вам нескінченної
  • Ви така прекрасна пара
  • Найголовніший подарунок для цього чоловіка - це Ви, прекрасна жінка, інопланетна, повітряна, як космос, глибока, як океан. З днем народження вашого чоловіка, друга!
  • Джа, обійміть вашого коханого міцніше і ніколи не відпускайте,нехай він буде завжди щасливим!
  • Чудові, чудові, люблячі! Величезного щастя вашій родині
  • Які фото! І ви чудово-неймовірні

Нагадаємо, що раніше Джамала захопила талантами синочка Емір-Рахмана.

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