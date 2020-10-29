Невероятная пара!Джамала заворожила бесконечной романтикой с мужем в день его рождения

Певица поделилась романтическим фотосетом с мужем-именинником
Джамала и ее муж Бекир Сулейманов не только счастливые родители двух мальчиков, но и влюбленная пара, невзирая на стаж отношений длинной в три года. Певица часо показывает душевные семейные кадры и восхищает поклонников бесконечной нежностью и теплотой. В этот раз у артистки был особый повод – день рождение любимого.
В честь знаменательного события Джамала поделилась в Instagram полными любви чувственными фото с супругом, сделанными во время их прогулки по осеннему Киеву. Пара обнимается, целуется и не стесняется демонстрировать искренние увства.
"В этот замечательный день родился ты. В этот замечательный день мы решили быть семьей", - оставила трогательные слова для мужа певица.
Джамала с мужем устроила романтический осенний фотосет в сердце Киева (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Поклонники не смогли устоять перед бесконечной нежность и романтикой, которую супруги продемонстрировали на фото. Они присоединились к поздравлениям.
Напомним, что ранее Джамала восхитила талантами сыночка Эмир-Рахмана.