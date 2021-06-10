Ніжна Кухар трепетно привітала чоловіка з днем народження і піднесла особливий подарунок

Прима-балерина в мереживному корсеті обійняла чоловіка за руку і сховалася за його надійне плече. При цьому Олександр стоїть спиною до фотографа і з любов'ю дивиться на дружину.

Катерина Кухар ніжно привітала чоловіка-іменинника (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

У якості підпису Катерина віддала перевагу зворушливим рядкам з пісні Лоліти - Ти моє море.

"Там, за горами хандры и горя — ты мое море!

Если рассудок с душою в ссоре — ты мое море!

Если нет соли в моём миноре — ты мое море!

Если вокруг меня вор на воре — ты мое море!

Когда весь мир дышит перегаром, со злобой во взоре.....

Ты напоишь меня чистым нектаром — ты мое море!

И когда тело объято пожаром, и разум зашторен......

Я упаду в тебя огненным шаром — ты мое море!"- написала вона.

Також коханого суддя "Танців з зірками" привітала в ефірі програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна". В якості подарунка вона піднесла імениннику власноруч спечений торт.

Катерина спекла для коханого торт в його день народження (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Олександр задув свічки прямо в студії і загадав заповітне бажання. На честь дня народження він розмістив атмосферне фото у своєму фотобозі і залишив лаконічний і життєствердний підпис: " Happy Birthday to me! Життя, спасибі, що ти у мене є!"

Олександр показав видовищний кадр, знятий на даху (фото: instagram.com/stoianov_aleksandr)