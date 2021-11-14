Ніяких халатів: Лілія Ребрик показала, в чому любить ходити вдома (відео)

Ребрик виклала ролик з рубрики "Ліля радить", що виходить в рамках програми "Ранок з Україною". Там ведуча відповідає на запитання глядачів і наочно демонструє відповіді.

Цього разу мова зайшла про домашню моду. Для початку артистка зазначила, що вона точно не одягне навіть вдома - це халат.

Сьогодні відповім про домашню моду! Ви питали - ми зробили. Отже, у чому я ходжу вдома? Краще відповім одразу чого я НЕ вдягаю - це халати, ну… це зовсім не моє, це прям як якийсь символ заклопотаної жінки! Але одразу скажу - це МОЄ суб’єктивне сприйняття, жінок у халатах я, звісно, не засуджую, це питання звички і зручності для кожної! Але пам’ятайте, що настрій ми створюємо собі самі. Сама ж я вдома обожнюю носити сорочки - різних кольорів і розмірів! Краще оверсайз", - поділилася Лілія.

Вона показала, як створити зручний і при цьому красивий і спокусливий домашній лук за допомогою сорочки.



"У сюжеті ви мене бачите у білій. Мабуть, подумали "ну, у білому борщу не звариш!" і я з вами погоджуюсь - борщу, звісно, не звариш, але сирників точно напечеш! До того ж, гарний одяг завжди можна захистити не менш гарним фартухом!" - запропонувала лайфхак теледіва.

Лілія Ребрик зазвичай ходить вдома в сорочці (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Що стосується взуття, то Ребрик воліє бути вдома без шкарпеток.



"І ще ... те, що лишилося, поза кадром - що я взуваю вдома! Маю два варіанти на вибір: або ходжу босоніж (якщо тепла підлога), або вдягаю затишні капці, але без шкарпеток", - зізналася ведуча.



"Обов'язково ходіть красиві - хоч в одязі від кутюр, хоч у домашньому халаті, аби ви собі подобалися", - порадила підписникам Ребрик.