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Розслаблена Ребрик в спідниці з пікантним розрізом заворожила ніжністю і залишила послання

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Субота 13 листопада 2021 16:37
Розслаблена Ребрик в спідниці з пікантним розрізом заворожила ніжністю і залишила послання Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Ольвія Агаркова

Лілія Рерік давно стала для шанувальників синонімом невгамовної енергійності і працьовитості: вона знімається в кіно, грає в театрі, веде ранкову програми і встигає займатися особистим блогом! Також зірка пробує свої сили в якості дизайнера і навіть створила разом з українським брендом One by One вже другу спільну колекцію під назвою "In love".

Фото в одному із затишних і ніжних образів Лілія поділилася в Instagram.

Ведуча одягла білосніжний в'язаний светр з принтами-написами і скомбінувала його зі спідницею-міді мигдального відтінку і високим розрізом. Вона довершила образ молочними човниками. На фото помітно, як Лілія з посмішкою позує в комфортному аутфіті і наслажлается моментом.

Розслаблена Ребрик в спідниці з пікантним розрізом заворожила ніжністю і залишила послання

Розслаблена Ребрик в спідниці з пікантним розрізом заворожила ніжністю і залишила послання

Розслаблена Ребрик в спідниці з пікантним розрізом заворожила ніжністю і залишила послання

Лілія Ребрик захопила стильним і затишним образом (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Всім затишних вихідних! Вдягайтесь тепло, дихайте свіжим осіннім повітрям, насолоджуйтесь сонцем, спіть досхочу, запасайтеся енергією на робочий тиждень і нехай Ваша осінь буде in love! Люблю кожного з вас-навіть хейтерів", - запевнила ведуча.

Шанувальники телезірки тут же по достинству оцінили її затишні і спокусливі луки.

  • Лілечка, ви дуже ніжна і красива на цих фото!
  • Яка ніжність, шикарний образ
  • Краса
  • Дуже ніжний і красивий образ. Клас
  • Дуже красива, життєрадісна і щира

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрік висловилася про локдауне у столиці і в країні, а також згадала про обмеження і назвала сучасні реалії "страшними і одночасно страшенно цікавими".

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Лілія Ребрик
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