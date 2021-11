Розслаблена Ребрик в спідниці з пікантним розрізом заворожила ніжністю і залишила послання

Лілія Рерік давно стала для шанувальників синонімом невгамовної енергійності і працьовитості: вона знімається в кіно, грає в театрі, веде ранкову програми і встигає займатися особистим блогом! Також зірка пробує свої сили в якості дизайнера і навіть створила разом з українським брендом One by One вже другу спільну колекцію під назвою "In love".