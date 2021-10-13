Ніяких скандалів: зірки, які дружать з колишніми дружинами своїх чоловіків

Міранда Керр і Кеті Перрі

"Ангел" Victoria's Secret і голлівудський актор були однією з найкрасивіших і найбыльш щасливих пар в шоу-бізнесі. Але все ж через кілька років шлюбу подружжя вирішило розійтися, залишившись при цьому у відмінних відносинах. Міранда і Орландо часто влаштовували сімейні зустрічі, спільні пікніки і разом виховували сина, який народився в 2011 році. І коли через три роки Блум почав зустрічатися з Перрі, Міранда зустріла цю новину із захопленням.

Пізніше, коли у моделі вже був роман з Еваном Шпігелем, вони навіть стали влаштовувати спільні свята. "Ми тусуємося... Я дуже люблю і ціную Кеті", - говорила Міранда. А та в свою чергу називає Міранду "своєю дівчиною".

Кеті Перрі та Міранда Керр (фото: колаж РБК-Україна)

Гвінет Пелтроу і Дакота Джонсон

Актриса Гвінет Пелтроу і музикант Кріс Мартін прожили в шлюбі близько 10 років, але після вирішили розлучитися, назвавши цей крок "усвідомленим". Так само усвідомлено поставилася колишня дружина Кріса до нової дівчини чоловіка - Дакоти Джонсон. Можливо, актриси так і не стали близько спілкуватися, але їх симпатії цілком вистачило на те, щоб разом провести медовий місяць Гвінет з її новим чоловіком Бредом Фелчаком. Пара вирушила на Мальдіви, прихопивши з собою Кріса Мартіна з новою коханою. "Було здорово, ми чудово провели час!",- розповіла про поїздку Пелтроу.

Демі Мур і Емма Хемінг

Зв'язок колишньої і нинішньої дружин Брюса Уілліса вони самі називають "особливим". Жінки в захваті одна від одної, їх дочки тісно спілкуються, а Міцний Горішок проводить час з обома сім'ями. Наприклад, в 2020-му році, коли почалася перша хвиля карантину, Брюс був з екс-дружиною і дітьми від першого шлюбу, а Емма з молодшими дітьми сиділа вдома. При цьому вона писала під постами Демі Мур зворушливі коментарі, пропонуючи передати чоловіку речі.

Спільні пікніки, домашні посиденьки і освідчення в коханні Демі і Емми вже давно не дивують шанувальників. "Емма Хемінг, я бачу в ній свою сім'ю і маю честь називати другом. Наші діти - сестри, і все ж немає назви, що за сімейний зв'язок. Ми - матері, сестри, яких пов'язує ця божевільна життєва пригода", - сказала якось Демі.

Демі Мур и Эмма Хемінг (фото: коллаж РБК-Украина)