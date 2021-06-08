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Ніколь Кідман зворушила ніжним фото з коханим чоловіком: це так мило!

Автор: Lite

Ніколь Кідман показала новий знімок з коханим чоловіком Кітом Урбаном.

Зворушливий знімок просто підірвав мережу.

Ніколь Кідман і Кіт Урбан - одна з найбільш гармонійних пар в шоу-бізнесі. Актриса і співак не втомлюються радувати фанатів зізнаннями в коханні один одному, а також милими фото. Але нове з них побило всі рекорди "мімімішності".

На знімку позує чоловік Ніколь - Кіт Урбан, який з легкою усмішкою дивиться на свого вихованця - пса Джуліана. Сам він розташувався поруч на подушці, дивлячись в камеру сумно.

Чоловік Ніколь Кідман (фото: instagram.com/nicolekidman)

"Реакція Джуліана, коли він зрозумів, що Кіт Урбан буде далеко від дому на кілька ночей, адже він виступить в Лас-Вегасі. Квитки вже продаються", - написала Ніколь.

Мила картинка неймовірно зворушила фанатів пари. "Наймиліша пара на Землі", "Це більш, ніж чарівно", "О боже! Як це мило", "Я не міг би любити це більше. Хіба це був би Луї!", "Солодкі", - пишуть фоловери голлівудської зірки.

Раніше Ніколь Кідман розчулила фото 20-річної давності, показавши, що вона практично не змінилася.

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