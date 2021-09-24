Може і в ніс дати: Полякова розкрила правду про доньку та її матірні пісні

"Я не знала, що в цих піснях будуть матюки. Я до цього не чула ні ноти, ні слова. Вона нічого не показувала. Коли я почала її знімати і почула це, я ох**ла», - емоційно зізналася Оля.

Виявилося, що вже 2 роки Маша робить власну музику, після того як її тато Вадим подарував їй репетиційну базу. Зірковій мамі свої напрацювання дівчина не показувала, тому перформанс на сцені з матірним репертуар став одкровенням для Королеви ночі.

Маша сколотила свою групу і не показувала пісні мамі (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Оля розуміла, що якщо не вона опублікує відео, то хтось із блогерської тусовки, яка прийшла на перший концерт Маші, обов'язково це зробить, і розголос неминучий. Крім того, на заході були представники медіа.

Після виступу артистка серйозно поговорила з донькою.

"Ти розумієш, що ти мене підставляєш. Що завтра на нас обрушиться критика. Вона каже: "Я до цього готова". Вона готова до хейту, у неї дуже захейчена сторінка, вона нікого не блокує. Вона каже: "Це піднімає актив", - передала розмову з дівчиною вона.

Оля вважає Машу "абсолютно публічною людиною за своїм складом характеру". Вона вміє протистояти хейту і критиці.

Оля намагається підтримувати дочку і вибудовує довірчі відносини з нею ( фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Мою Машу не булять, тому що вона може і в ніс дати. Вона може за себе постояти", - стверджує Полякова.

Дочка співачки не фотошопить фото, знімає себе без фільтрів - Маші вистачає на це сміливості. "Моє завдання оберігати її прийняття себя", - вважає Оля.

"Вона людина, яка до 12 років не могла натягнути колготки. Вона була дуже несамостійною. Але коли увійшла в підлітковий вік, в років 14-15, по клацанню пальців стала дуже самостійною. Зараз вона лідер", - з гордістю розповіла зірка.

Оля розповіла про характер і самостійність старшої дочки

У Маші є власні джерела доходу. На рекламі в Instagram вона заробила на гітару і сама собі організовує рекламні колаборації. Співачка не дає дочці грошей, іноді може переслати невелику суму на кишенькові (наприклад, на таксі).

Влітку Полякова дозволяє жити Маші одній, але з умовою: вона контролює її переміщення за спеціальною програмою і вимагає, щоб о 9-10 вечора та була вдома. Дівчина з розумінням ставиться до таких запобіжних заходів.