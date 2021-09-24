Может и в нос дать: Полякова раскрыла правду о дочери и ее матерных песнях

«Я не знала, что в этих песнях будут матюки. Я до этого не слышала ни ноты, ни слова. Она ничего не показывала. Когда я начала ее снимать и услышала это, я ох**ла», - эмоционально призналась Оля.

Оказалось, что уже 2 года Маша делает собственную музыку, после того как ее папа Вадим подарил ей репетиционную базу. Звездной маме свои наработки девушка не показывала, поэтому перформранс на сцене с матерным репертуар стал откровением для Королевы ночи.

Маша сколотила свою группу и не показывала песни маме (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Оля понимала, что если не она опубликует видео, то кто-то из блогерской туссовки, пришедшей на первый концерт Маши, обязательно это сделает, и огласка неизбежна. Кроме того, на мероприятии были представители медиа.

После выступления артистка серьезно поговорила с дочкой.

"Ты понимаешь, что ты меня подставляешь. Что завтра на нас обрушится критика. Она говорит: "Я к этому готова". Она готова к хейту, у нее очень захейчена страница, она никого не блокирует. Она говорит: "Это поднимает актив", - передала разговор с девушкой она.

Оля считает Машу "абсолютно публичным человеком по своему складу характера". Она умеет противостоять хейту и критике.

Оля старается поддерживать дочь и выстраивает доверительные отношения с ней ( фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Мою Машу не булят, потому что она может и в нос дать. Она может за себя постоять", - утверждает Полякова.

Дочь певицы не фотошопит фото, снимает себя без фильтров - Маше хватает на это смелости. "Моя задача оберегать ее принятие себя", – считает Оля.

"Она человек, который до 12 лет не мог натянуть колготки. Она была очень несамостоятельной. Но когда вошла в подростковый возраст, в лет 14-15, по щелчку пальцев стала очень самостоятельной. Сейчас она лидер", - с гордостью рассказала звезда.

Оля рассказала о характере и самостоятельности старшей дочери

У Маши есть собственные источники дохода. На рекламе в Instagram она заработала на гитару и сама себе организовывает рекламные коллаборации. Певица не дает дочери денег, иногда может переслать небольшую сумму на карманыне раскоды (например, на такси).

Летом Полякова разрешает жить Маше одной, но с условием: она контролирует ее перемещения по специальной программе и требует, чтобы в 9-10 вечера та была дома. Девушка с пониманием относится к таким мерам предосторожности.