В об'єктиві чоловіка: Тіна Кунакі засипала мережу гарячими постільними фото

Тіна Кунакі продемонструвала нову порцію гарячих фото, зроблених, по всій видимості, її чоловіком Венсаном Касселем. Схоже, пара відмінно повелилася!
Гарячі фото, які виклала Тіна у своєму блозі, просто підірвали мережу.
Тіна Кунакі позує в сяючій міні-сукні з великими блискітками-паєтками, яка оголила ноги і спину. А заодно підкреслила й інші достоїнства її чудової фігури. Доповнили вбрання босоніжки на шпильках і з зав'язками на литках, дорогоцінні прикраси, вечірній макіяж і лаконічна укладка. Тіна не соромилася приймати сміливі пози, зробивши пост по-справжньому гарячим.
"Дім, милий дім", - написав Венсан Кассель під ним, супроводивши слова палаючим емодзі. Що ж, судячи по всьому, в парі, як і раніше, панує гармонія і любов. А чутки про неполадки виявилися лише чутками.
Раніше Тіна Кунаки показала, як насправді ставиться до дочок чоловіка від Моніки Беллуччі.