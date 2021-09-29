В об'єктиві чоловіка: Тіна Кунакі засипала мережу гарячими постільними фото

Тіна Кунакі позує в сяючій міні-сукні з великими блискітками-паєтками, яка оголила ноги і спину. А заодно підкреслила й інші достоїнства її чудової фігури. Доповнили вбрання босоніжки на шпильках і з зав'язками на литках, дорогоцінні прикраси, вечірній макіяж і лаконічна укладка. Тіна не соромилася приймати сміливі пози, зробивши пост по-справжньому гарячим.

"Дім, милий дім", - написав Венсан Кассель під ним, супроводивши слова палаючим емодзі. Що ж, судячи по всьому, в парі, як і раніше, панує гармонія і любов. А чутки про неполадки виявилися лише чутками.

Тіна Кунакі показала гарячі фото (фото: instagram.com/tinakunakey)