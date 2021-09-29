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В объективе мужа: Тина Кунаки засыпала сеть горячими постельными фото

Автор: RBC.UA

Тина Кунаки продемонстрировала новую порцию горячих фото, сделанных, по всей видимости, ее мужем Венсаном Касселем. Похоже, пара отлично повеелилась!

Горячие фото, которые выложила Тина в своем блоге, просто взорвали сеть.

Тина Кунаки позирует в сияющем мини-платье с крупными блестками-пайетками, которое оголило ноги и спину. А заодно подчеркнуло и другие достоинства ее великолепной фигуры. Дополнили наряд босоножки на шпильках и с завязками на икрах, драгоценные украшения, вечерний макияж и лаконичная укладка. Тина не стеснялась принимать смелые позы, сделав пост по-настоящему горячим.

"Дом, милый дом", - написал Венсан Кассель под ним, сопроводив слова пылающим эмодзи. Что ж, судя по всему, в паре по-прежнему царит гармония и любовь. А слухи о неполадках оказались лишь слухами.

Тина Кунаки показала горячие фото (фото: instagram.com/tinakunakey)

Ранее Тина Кунаки показала, как на самом деле относится к дочерям мужа от Моники Беллуччи.

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