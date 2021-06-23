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Оголена у ванній: екс-кохана Бреда Пітта засипала мережу відвертими фото

Автор: RBC.UA

Ніколь Потуральскі часто ділиться відвертими фото в ефектних літніх вбраннях і бікіні. А цього разу вирішила перевершити себе, показавши максимально гарячий контент у всіх сенсах.

Модель постала на нових фото у сторіз свого блогу, сидячи голою у ванній.

Зрозуміло, Потуральскі не стала демонструвати себе повністю, на знімку видно її засмаглий живіт з виразною білою смужкою від бікіні. Тіло моделі спокусливо обволікає піна. На іншому фото вона тримає в руках чашечку кави - напій Ніколь взяла з собою прямо у ванну кімнату. "Хобі", - коротко підписала Ніколь свої знімки.

Ніколь Потуральскі (фото: instagram.com/nico.potur)

Також дівчина вирішила поділитися з фоловерами своїми думками. Вона запостила знімок у відвертій літній сукні з розмитим принтом, яка підкреслила витончену фігуру колишньої дівчини Бреда Пітта.

Ніколь Потуральскі (фото: instagram.com/nico.potur)

"Найкращий спосіб передбачити майбутнє - це придумувати його в розумі і жити так само", - надихнула вона фоловерів.

Нагадаємо, короткий роман голлівудського секс-символу і німецької моделі почався в минулому році зі спільної поїздки пари в маєток Бреда Пітта. Бурхливий роман наробив галасу в мережі, але завершився так само раптово, як і почався. За словами інсайдерів, актор потребував цих відносин, щоб відчути себе коханим. А Ніколь, яка була в шлюбі і розлучатися не збиралася, охоче пішла за новим почуттям, але не особливо переживала, коли роман закінчився.

Правда, періодично вона натякає на бажання повернутися до популярного актора.

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