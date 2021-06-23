Оголена у ванній: екс-кохана Бреда Пітта засипала мережу відвертими фото

Зрозуміло, Потуральскі не стала демонструвати себе повністю, на знімку видно її засмаглий живіт з виразною білою смужкою від бікіні. Тіло моделі спокусливо обволікає піна. На іншому фото вона тримає в руках чашечку кави - напій Ніколь взяла з собою прямо у ванну кімнату. "Хобі", - коротко підписала Ніколь свої знімки.

Ніколь Потуральскі (фото: instagram.com/nico.potur)

Також дівчина вирішила поділитися з фоловерами своїми думками. Вона запостила знімок у відвертій літній сукні з розмитим принтом, яка підкреслила витончену фігуру колишньої дівчини Бреда Пітта.

Ніколь Потуральскі (фото: instagram.com/nico.potur)

"Найкращий спосіб передбачити майбутнє - це придумувати його в розумі і жити так само", - надихнула вона фоловерів.