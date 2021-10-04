Без обробки і ретуші: вагітна Ешлі Грем показала целюліт і розтяжки на голих фото

Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)

На першому вона показала себе повністю оголеною, голі груди вона прикриває рукою. Животик вагітна модель показала крупним планом на весь екран. Хоча терміни появи дітей на світ дівчина не називала, судячи з його розмірів, щаслива подія трапиться вже зовсім скоро.

Також серед інших фото в галереї - знімки з коханим чоловіком, сином і ще кілька улюблених речей Ешлі. Пост вийшов зворушливим і милим. І само собою, гарячим. Фанати засипали красуню компліментами і похвалили її за сміливість.