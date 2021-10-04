Без обробки і ретуші: вагітна Ешлі Грем показала целюліт і розтяжки на голих фото

Ешлі Грем знову взялася за старе: пишнотіла американська модель опублікувала серію фото, серед яких кілька - в оголеному вигляді.
Ешлі Грем відома своїм розкішним тілом і любов'ю до його привселюдної демонстрації. Цього разу вона запостила кілька знімків, які не стала обробляти і накладати на них фільтри.
На першому вона показала себе повністю оголеною, голі груди вона прикриває рукою. Животик вагітна модель показала крупним планом на весь екран. Хоча терміни появи дітей на світ дівчина не називала, судячи з його розмірів, щаслива подія трапиться вже зовсім скоро.
Також серед інших фото в галереї - знімки з коханим чоловіком, сином і ще кілька улюблених речей Ешлі. Пост вийшов зворушливим і милим. І само собою, гарячим. Фанати засипали красуню компліментами і похвалили її за сміливість.
Раніше Грем показала, як носити твідовий піджак цієї осені.