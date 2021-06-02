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Палюча Краса: Тіна Кунакі підкорила витонченою фігурою в спокусливому образі

Автор: Lite

Тіна Кунакі продемонструвала образ від культового будинку Valentino в червоних тонах, який зробив її ефектну зовнішність ще більш привабливою. Брюнеткам до уваги!

Новий пост Тіни зібрав масу лайків і коментарів.

Тіна сидить в шкіряному кріслі, примірявши елегантне міні-плаття червоного кольору з пишною спідницею і закритим верхом. На ноги вона взула босоніжки з численними ремінцями, а в руки взяла крихітну сумочку бордового відтінку. Юній дружині Венсана Касселя зробили яскравий макіяж, а неслухняне волосся зірки уклали в об'ємну структуровану укладку.

Пізніше Тірна показала ще один кадр, зроблений для Harper's Bazaar Spain. Дівчина постала в образі спокусливого зайчика, примірявши обруч з вушками.
Тіна Кунакі в новому образі (фото: instagram.com/tinakunakey)

"Неймовірна", "О боже, я одержимий", "Дуже гаряче!", "Така милашка", "Королева червоного", "Перчена Тіна", "Краса, що обпалює", - не можуть зупинитися фоловери в своїх компліментах.

Раніше ми писали, що Тіна показала, які аксесуари варто придбати цього літа. Особливо, якщо ви збираєтеся на море.

А також продемонструвала розкішну фігуру у відвертому бікіні жовтого відтінку.

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