Палюча Краса: Тіна Кунакі підкорила витонченою фігурою в спокусливому образі

Тіна Кунакі продемонструвала образ від культового будинку Valentino в червоних тонах, який зробив її ефектну зовнішність ще більш привабливою. Брюнеткам до уваги!

Тіна сидить в шкіряному кріслі, примірявши елегантне міні-плаття червоного кольору з пишною спідницею і закритим верхом. На ноги вона взула босоніжки з численними ремінцями, а в руки взяла крихітну сумочку бордового відтінку. Юній дружині Венсана Касселя зробили яскравий макіяж, а неслухняне волосся зірки уклали в об'ємну структуровану укладку.

Пізніше Тірна показала ще один кадр, зроблений для Harper's Bazaar Spain. Дівчина постала в образі спокусливого зайчика, примірявши обруч з вушками.

Тіна Кунакі в новому образі (фото: instagram.com/tinakunakey)

"Неймовірна", "О боже, я одержимий", "Дуже гаряче!", "Така милашка", "Королева червоного", "Перчена Тіна", "Краса, що обпалює", - не можуть зупинитися фоловери в своїх компліментах.