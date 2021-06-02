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Обжигающая красота: Тина Кунаки покорила точеной фигурой в соблазнительном образе

Автор: Lite

Тина Кунаки продемонстрировала образ от культового дома Valentino в красных тонах, который сделал ее эффектную внешность еще более привлекательной. Брюнеткам на заметку!

Новый пост Тины собрал массу лайков и комментариев.

Тина сидит в кожаном кресле, примерив элегантное мини-платье алого цвета с пышной юбкой и закрытым верхом. На ноги она обула босоножки с многочисленными ремешками, а в руки взяла крошечную сумочку бордового оттенка. Юной жене Венсана Касселя сделали яркий макияж, а непослушные волосы звезды уложили в объемную структурированную укладку.

Позже Тирна показала еще один кадр, сделанный для Harper's Bazaar Spain. Девушка предстала в образе соблазнительного зайчика, примерив обруч с ушками.
Тина Кунаки в новом образе (фото: instagram.com/tinakunakey)

"Невероятна", "О боже, я одержим", "Очень горячо!", "Такая милашка", "Королева красного", "Перченая Тина", "Обжигающая красота", - не могут остановиться фолловеры в своих комплиментах.

Ранее мы писали, что Тина показала, какие аксессуары стоит приобрести этим летом. Особенно, если вы собираетесь на море.

А также продемонстрировала роскошную фигуру в откровенном бикини желтого оттенка.

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