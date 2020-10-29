Я самотня кішка: Адель дала чесну відповідь про своє особисте життя

Адель знову дала привід говорити про себе. Цього разу зірка вирішила розставити всі крапки над і щодо особистого життя. Як відомо, в минулому році співачка розлучилася зі своїм чоловіком Саймоном Конеккі, після чого практично не з'являлася на публіці. Артистка, яку обожнюють у всьому світі, перестала давати концерти і вирішила дати собі час на відновлення і виховання сина. Результат перевершив всі очікування - Адель змінилася до невпізнання, скинувши кілька десятків кіло і буквально стала іншою людиною. Поступово вона повернулася до прогулянок з друзями і тусовок. В результаті дівчині стали приписувати роман з репером Скептою, з яким вона нібито проводила максимум вільного часу, а також фліртувала в соцмережах.



Адель дала відповідь про особисте життя (фото: instagram.com/adele)

Днями співачка нарешті повернулася і до глядачів - вона представила нове шоу, ведучою якого стала. Завдяки цьому фанатам вдалося дізнатися багато нового. Так, Адель вперше прокоментувала втрату ваги. А також натякнула на своє особисте життя.

Але пізніше вона зробила пост у мережі Instagram, який розставив все по своїх місцях. Співачка виклала скрін з шоу і написала: "Відмінно провели час на SNL! Спасибі чудовим акторам, знімальній групі, сценаристам і продюсерам. Яка ви піднесена група людей!. Лорн, спасибі, що повірив у мене! Ліндсі - моя сестра на все життя, Майя - моя комедія і мама-герой! Плюс радість публіки як на генеральній репетиції, так і на живому шоу! Я зробила це заради радості, і я сподіваюся, що ви теж це зрозуміли! Удачі на виборах, Америка, я тебе дуже люблю. Піклуйтеся одне про одного і подбайте про себе. Щасливого Хеллоуїна! Я повертаюся у свою печеру, щоб бути (холостою) кішечкою, якою я і є! Світ, до наступного року".

До речі, багато фанатіа прийшли в захват від такої новини, так як вважають, що Адель гідна більшого. Кажуть, Спекта - справжній ловелас і любить заводити ні до чого не зобов'язуючі романи.

Нагадаємо, раніше Адель з'явилася у вбранні від українського дизайнера.