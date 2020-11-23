В одному топі на голе тіло: Лобода захопила шанувальників гарячими знімками з відпочинку

Світлана Лобода хоч "покрасуватися" і любить, але от своє особисте життя співачка не афішує. Численна армія шанувальників не знає, зайняте серце їх кумира, а ще їм залишається тільки припускати, від кого у Світлани молодша дочка Тільда. Вже кілька років всі схиляються до думки, що дівчинка - дочка відомого епатажного виконавця з Німеччини - Тілля Ліндеманна. Правда, нещодавно сам Тілль висловився про жадібності слов'янських жінок, заявивши, що поки що весілля на одній з них не планує.

Як би там не було, в своєму мікроблозі співачка виглядає цілком щасливою людиною. Вона то й справа ділиться знімками з різних зйомок і фотосесій, показує дочок і не забуває відпочити. Ось і цього разу зірка запостила гарячі фото з відпочинку: сонячні окуляри, золоті прикраси, відвертий топ - наряд співачки викликав бурю емоцій у фоловерів.

Лобода і відпочинок, і на роботі шикарна (фото: instagram.com/lobodaofficial)

"Яка... Яка Симпатична!", "Афигенная", "Вау, оце так", - написали шанувальники, не стримуючи своїх емоцій.

Нагадаємо, що Лобода обожнює надихати шанувальників стильними луками, нещодавно вона одягнула блискуче плаття і на високих підборах підкорила мережу своєю красою.