Вогонь! Емілі Ратаковскі захопила спортивною фігурою на жарких пляжних фото

Емілі Ратаковскі одягла блакитне з помаранчевим принтом бікіні, яке відмінно підкреслило кожен сантиметр її накачаного тіла. Залізний прес, пружні сідниці і апетитні груди молодої матусі шокували мережу. Нагадаємо, шанувальники давно не можуть повірити, що таке тіло модель повернула собі вже через пару місяців після пологів.

Емілі Ратаковскі відзначила 30-річчя (фото: instagram.com/emrata)

Як доказ, що знімки були зроблені вже після вагітності, вона тримає на руках крихту-сина. Дитину вона одягла в шорти з такого ж матеріалу, як її власний купальник. Такий family-look викликав у фоловерів бурю емоцій. Вони засипали солодку парочку мільйонами лайків. А ось висловити свою думку не змогли - Ратаковскі приховала можливість коментарів.

Емілі Ратаковскі вже повернулася у форму (фото: instagram.com/emrata)

Після дівчина показала ще один образ: вона постала в незвичайному бра в дусі казкової русалочки і яскраво-помаранчевій спідниці. Тут вже фанати могли по повній відірватися, засипавши Емілі привітаннями.