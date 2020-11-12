Вогонь! Гаряча Настя Каменських розбурхала фото топлес з ванної

Настя Каменських вміє майстерно розбурхувати шанувальників ефектними пікантними кадрами, і навіть оголитися на камеру для неї не проблема. Нехай часто вона стикається з критикою в свою адресу після відвертих фотосетів, але це не зупиняє зірку і не заважає їй демонструвати свої хвилюючі вигини. Так, артистка показала в Instagram фото з ванної кімнати.

Настя робить селфі в дзеркалі. Судячи з усього, вона позує топлес, прикривши груди руками. Можна відзначити макіяж зірки з акцентом на виразні очі і пишну копицю кучерявого волосся.

"Спорт, душ під музику, смачний сніданок і теплі слова рідним - мої обов'язкові атрибути класного ранку", - перерахувала свої джерела позитивних емоцій та натхнення співачка.

Настя Каменських поділилася гарячим селфи (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники не забарилися з компліментами і теплими словами на адресу своєї улюблениці.

Настя дуже красива

Шикарна

Яка ж ви гарна, з кучерями особливо, на мій смак, абсолютно прекрасна!

Супер

Ефектно

Красуня

Ви вогонь!

Кокетка

Схожа на Маргариту з роману Булгакова

Також раніше Настя заінтригувала прихильників новинами і супроводила текст ефектним фото у джинсовому одязі, кокетливо оголивши на камеру плече

Настя Каменських заінтригувала новинами і кокетливим фото (фото: instagram.com/kamenskux)

"Є такі почуття і слова, якими хочеться поділитися з іншими. Особливо якщо вони про кохання. Зовсім скоро ви зможете відчути те, що я зберігала в своєму серці. Відчути мій vibe", - написала вона.

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських показала відео зі свого особистого архіву і заінтригувала новим треком.