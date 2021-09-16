RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Оля Полякова в образі сексуального зайчика "засвітилася" на відео

Автор: Lite

Оля Полякова любить вражати і епатувати. Ось і зараз, на зйомках нового сезону шоу "Маска", прем'єра якого відбудеться на каналі "Україна" восени, зірковий детектив проєкту влаштувала спекотні танці в латексному костюмі.

Кілька пристрасних відео "королева ночі" опублікувала в своєму офіційному TikTok-акаунті.

Як видно на кадрах, співачка з'явилася в студії в обтислому латексному комбінезоні рожевого кольору, який підкреслює чудову фігуру Олі.

Доповнили ефектне вбрання головний убір у вигляді заячих вушок, ніжно-рожеві босоніжки на підборах, червоний пасок і об’ємні сережки у формі сердець.

У такому спокусливому образі 37-річна артистка влаштувала сексуальні танці прямо на столі, за яким вона сидить разом зі своїми колегами - зірковими детективами шоу "Маска".

Нагадаємо, Полякова разом з Настею Каменських, Олегом Винником, Андрієм Данилком і DZIDZIO буде розгадувати знаменитостей під масками в масштабному проекті каналу "Україна".

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських вразила розкішною фігурою у сукні наймоднішого відтінку цього сезону.

Читайте LITE в Google News
Оля Полякова