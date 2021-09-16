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Оля Полякова в образе сексуального зайчика "засветилась" на видео

Автор: Lite

Оля Полякова любит поражать и эпатировать. Вот и сейчас, на съемках нового сезона шоу "Маска", премьера которого состоится на канале "Украина" осенью, звездный детектив проекта устроила жаркие танцы в латексном костюме.

Несколько страстных видео "королева ночи" опубликовала в своем официальном TikTok-аккаунте.

Как видно на кадрах, певица появилась в студии в обтягивающем латексном комбинезоне розового цвета, который подчеркивает великолепную фигуру Оли.

Дополнили эффектный наряд головной убор в виде заячьих ушек, нежно-розовые босоножки на каблуке, красный пояс и объемные серьги в форме сердец.

В таком соблазнительном образе 37-летняя артистка устроила сексуальные танцы прямо на столе, за которым она сидит вместе со своими коллегами - звездными детективами шоу "Маска".

Напомним, Полякова вместе с Настей Каменских, Олегом Винником, Андреем Данилко и DZIDZIO будет разгадывать знаменитостей под масками в масштабном проекте канала "Украина".

Напомним, недавно Настя Каменских поразила роскошной фигурой в платье самого модного оттенка этого сезона.

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Оля Полякова