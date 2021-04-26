Омолодився: 57-річний Бред Пітт захопив мережу новим іміджем
Бред Пітт сам того не чекаючи став зіркою "Оскар". А все завдяки зачісці, яка візуально допомогла голлівудському секс-символу скинути кілька років.
Фото, які вже гуляють по мережі, викликали захват серед фанатів актора.
Церемонія премії "Оскар" 2021 стала однією з найбільш очікуваних світських подій за останній час. Не менш, ніж головна інтрига - хто отримав статуетки, глядачам хотілося нарешті помилуватися улюбленими акторами.
Бред Пітт на" Оскарі " 2021 (фото: скрін instagram.com/spletnik_ru)
Одним з тих, хто миттєво прикував до себе увагу публіки, став голлівудський секс-символ Бред Пітт. 57-річний актор прийшов на церемонію не просто як гість, він вручав нагороду південнокорейській актрисі Юн Е-Чжон, яка перемогла в номінації "Краща жіноча роль другого плану". Актор виглядав, як завжди, бездоганно: смокінг з метеликом, лаконічні аксесуари... А також нова зачіска, яка зробила його зовні набагато молодшим.
Стилісти обіграли одну зі звичних зачісок Бреда Пітта часів молодості: вони прибрали волосся в невеликий хвостик, випустивши пару пасом. А також злегка освітлили їх, надавши їм більш яскравий відтінок. Новий імідж Пітта просто звів з розуму фанатів. Правда, в мережі тут же з'явилися і жарти на цю тему. Зачіску актора назвали "пандемічним кінським хвостом", натякаючи на рідкісне відвідування перукарів під час коронавірусу.
Раніше ми писали, що колишня дівчина Бреда Пітта натякнула, що все ще не забула його.