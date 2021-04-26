Омолодився: 57-річний Бред Пітт захопив мережу новим іміджем

Бред Пітт сам того не чекаючи став зіркою "Оскар" . А все завдяки зачісці, яка візуально допомогла голлівудському секс-символу скинути кілька років.

Церемонія премії "Оскар" 2021 стала однією з найбільш очікуваних світських подій за останній час. Не менш, ніж головна інтрига - хто отримав статуетки, глядачам хотілося нарешті помилуватися улюбленими акторами.

Бред Пітт на" Оскарі " 2021 (фото: скрін instagram.com/spletnik_ru)

Одним з тих, хто миттєво прикував до себе увагу публіки, став голлівудський секс-символ Бред Пітт. 57-річний актор прийшов на церемонію не просто як гість, він вручав нагороду південнокорейській актрисі Юн Е-Чжон, яка перемогла в номінації "Краща жіноча роль другого плану". Актор виглядав, як завжди, бездоганно: смокінг з метеликом, лаконічні аксесуари... А також нова зачіска, яка зробила його зовні набагато молодшим.

Стилісти обіграли одну зі звичних зачісок Бреда Пітта часів молодості: вони прибрали волосся в невеликий хвостик, випустивши пару пасом. А також злегка освітлили їх, надавши їм більш яскравий відтінок. Новий імідж Пітта просто звів з розуму фанатів. Правда, в мережі тут же з'явилися і жарти на цю тему. Зачіску актора назвали "пандемічним кінським хвостом", натякаючи на рідкісне відвідування перукарів під час коронавірусу.