ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Сліпуча: Тіна Кунакі похвалилася розкішними грудьми в спокусливій сукні

Новость на русском →
Венеція, Вівторок 07 вересня 2021 22:22
Сліпуча: Тіна Кунакі похвалилася розкішними грудьми в спокусливій сукні Тіна Кунакі (фото: instagram.com/tinakunakey)
Автор: RBC.UA

Тіна Кунакі стала ще однією гостею Венеціанського кінофестивалю. Там модель показала кілька образів, які підкреслили її досконалу фігуру.

Модель і дружина Венсана Касселя виглядає настільки спокусливо, що фанати не змогли стримати слів захоплення.

Один з образів Тіни склали сріблясте плаття з принтом пітона, вишукане взуття і безліч коштовностей. Моделі зробили високу укладку, а також яскравий макіяж. Судячи зі знімків в блозі зірки, вона сама була в захваті від такого аутфіта. Тіна зробила масу селфі і буквально не могла відірватися від дзеркала.

Сліпуча: Тіна Кунакі похвалилася розкішними грудьми в спокусливій сукніСліпуча: Тіна Кунакі похвалилася розкішними грудьми в спокусливій сукніСліпуча: Тіна Кунакі похвалилася розкішними грудьми в спокусливій сукніТіна Кунакі на Венеціанському фестивалі (фото: instagram.com/tinakunakey)

Другий вихід Кунакі був запланований в якості обличчя Armani beauty. Цього разу моделі підібрали класичне чорне плаття зі значним декольте, яке ледь стримувало пишні груди красуні. Завершили лук макіяж в коричневих тонах, блискучі червоні губи і смарагдові сережки. Своїм росокшним зовнішнім виглядом юна дружина Венсана Касселя просто підкорила фанатів. Вони засипали дівчину компліментами і захопленими коментарями. А ось чоловік красуні знову не став висловлювати публічно свою любов.

Нагадаємо, поведінка подружжя останнім часом викликає у шанувальників пари підозри. Деякі вважають, що їх тривалі відрядження порізно - дзвіночок, що між закоханими не все в порядку.

Читайте LITE в Google News
Тина Кунаки Венсан Кассель Шоу-бізнес Модні тренди Венецианский кинофестиваль
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Синоптики розповіли, коли закінчиться бабине літо і почнеться дощова осінь
Синоптики розповіли, коли закінчиться бабине літо і почнеться дощова осінь