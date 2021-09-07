Сліпуча: Тіна Кунакі похвалилася розкішними грудьми в спокусливій сукні

Тіна Кунакі стала ще однією гостею Венеціанського кінофестивалю. Там модель показала кілька образів, які підкреслили її досконалу фігуру.

Один з образів Тіни склали сріблясте плаття з принтом пітона, вишукане взуття і безліч коштовностей. Моделі зробили високу укладку, а також яскравий макіяж. Судячи зі знімків в блозі зірки, вона сама була в захваті від такого аутфіта. Тіна зробила масу селфі і буквально не могла відірватися від дзеркала.

Тіна Кунакі на Венеціанському фестивалі (фото: instagram.com/tinakunakey)

Другий вихід Кунакі був запланований в якості обличчя Armani beauty. Цього разу моделі підібрали класичне чорне плаття зі значним декольте, яке ледь стримувало пишні груди красуні. Завершили лук макіяж в коричневих тонах, блискучі червоні губи і смарагдові сережки. Своїм росокшним зовнішнім виглядом юна дружина Венсана Касселя просто підкорила фанатів. Вони засипали дівчину компліментами і захопленими коментарями. А ось чоловік красуні знову не став висловлювати публічно свою любов.