Остапчук розплакався перед весіллям з Горняк: не хочу думати

Володимир Остапчук і Христина Горняк святкують весілля 15 жовтня у одному з комплексів на березі Дніпра.

Перед таким відповідальним днем ведучий шоу "Маска" на каналі "Україна" та стендапер (нещодавно Володимир провів свій перший "Незручний" stand up) зробив відверту заяву. Стосується вона, звісно ж, його нареченої.

Так, напередодні свята Володимир, який і сам провів багато весільних церемоній, зустрівся з ведучою свого власного весілля. І виявилося, що ця розмова довела його до сліз.

"Вона попросила розповісти про себе. Чесно, я плакав. Знову переживаєш ці моменти...Я зараз не хочу думати про те, що буде на весіллі", - поділився Остапчук в ефірі "Зіркового шляху".

Володимир Остапчук (фото: прес-служба каналу "Україна")

Звісно, жартів про колишню дружину шоумена не буде, а от його Христині дістанеться.

"Володимир сказав, що буде дуже багато жартів про мене. Коли ми їхали, він говорить: "Ой, зая, я перечитав всі жарти...Сподіваюся, що весілля відбудеться", - зізналася Горняк.

Нагадаємо, Володимир Остапчук напередодні весілля висловився про дітей і стосунки з екс-дружиною.

Раніше нумеролог розкрила майбутнє шлюбу Остапчука та його коханої.