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Остапчук расплакался перед свадьбой с Горняк: не хочу думать

Автор: Lite

Владимир Остапчук сделал откровенное признание перед свадьбой с Кристиной Горняк

Владимир Остапчук и Кристина Горняк празднуют свадьбу 15 октября в одном из комплексов на берегу Днепра.

Перед таким ответственным днем ведущий шоу "Маска" на канале "Украина" и стендапер (недавно Владимир провел свой первый "Неудобный" stand up) сделал откровенное заявление. Касается она, конечно же, его невесты.

Так, накануне праздника Владимир, который и сам провел много свадебных церемоний, встретился с ведущей своей собственной свадьбы. И оказалось, что эта беседа довела его до слез.

"Она попросила рассказать о себе. Честно, я плакал. Снова переживаешь эти моменты...Я сейчас не хочу думать о том, что будет на свадьбе", - поделился Остапчук в эфире "Зіркового шляху".

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Владимир Остапчук (фото: пресс-служба канала "Украина")

Конечно, шуток про бывшую жену шоумена не будет, а вот его Кристине достанется.

"Владимир сказал, что будет очень много шуток про меня. Когда мы ехали, он говорит: "Ой, зая, я перечитал все шутки...Надеюсь, что свадьба состоится", - призналась Горняк.

Напомним, Владимир Остапчук накануне свадьбы высказался о детях и отношениях с экс-женой.

Ранее нумеролог раскрыла будущее брака Остапчука и его возлюбленной.

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