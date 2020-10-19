Остапчук з дружиною поділилися ексклюзивним весільним відео: не міг уявити у сміливих мріях

Володимир Остапчук 15 жовтня одружився вдруге. Його обраницею стала нотаріус Христина Горняк. Пара відіграла пишне весілля в одному з комплексів за межами Києва, а на згадку про незабутній день залишилися не лише теплі спогади, але і маса фото та душевне відео, яким пара поділилася на сторінках в instagram.

Так, весільний ролик пари тривати близько 4 хвилин. Володимир і Христина під нарізку з найяскравіших фрагментів підготовки і самого торжества дають зворушливі весільні клятви один одному.

"Разом ми можемо все. Я б хотів поставити наше весілля на slowmo, пережити ще раз і навіть зараз, коли пишу ці рядки - розпливаюся в усмішці і ніжності. Я дуже чекав наш день, я його уявляв і прокручував, але навіть у найсміливіших мріях не міг уявити, що буде так круто", - зізнався Володимир.

"Я прокинулася вранці злегка з хвилюванням, але дуже з величезним очікуванням вийти до коханого у весільній сукні! Потім все так швидко промайнуло як уві сні. Єдине, що я хотіла - зупинити або сповільнити цей вечір! Коли я дивлюся і слухаю наші слова один одному, у мене таке враження, що це фільм, де ми - герої, стоїмо в телефонній будці, і, зателефонувавши один одному, читаємо листи кохання, а на екрані наше життя в один день", - залишила підпис до відео Христина.

Нагадаємо, що раніше Володимир Остапчук та його дружина Христина зізналися, куди полетіли у весільну подорож, яка у пари триватиме всього 4 дні.