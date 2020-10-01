Віддатися повністю: Влад Яма з дружиною завели мережу збудливими відвертими танцями

Влад і Ліліана показали справжню пристрасть

Влад Яма і його дружина Ліліана – не просто красива і гаромонійна пара, а ще й жагуча. Закохані вміють підтримувати полум'я кохання в тривалих стосунках. І один з їх секретів – танець. Так, Ліліана опублікувала в Instagram пристрасний і сескуальный фотосет разом з чоловіком, який не на жарт розбурхав мережу.

Ліліана постала в образі пристрасної іспанки – короткий топ з воланом, спідниця з рюшами і високим розрізів до середини стегна, що оголив стрункі засмаглі ніжки красуні, квітка у волоссі і виразний макіяж очей. Влад в буквальному сенсі не може відірватися від розкішної дружини - він провів рукою по її оголеній ніжці і притискає за талію.

"Танець - стан душі. Ми з вами, дівчатка, у танці посилюємо свою силу і сексуальність. За допомогою танцю можна активізувати приховані джерела енергії. Жінка створена для руху, тільки комплекси або суворе виховання (коли не дозволяють проявляти свою сексуальність), на жаль, не пускають повністю віддатися цьому магічному дії. Як - небудь поговоримо на цю тему докладно. Танець - творчий процес, через який ми висловлюємо свої думки, емоції і почуття", - підписала сексуальні кадри Ліліана.

Влад Яма з дружиною Ліліаною віддалися почуттям під час танцю (фото: instagram.com/lilliya_yama)

"Жити без танцю не можу!" - запевнив Влад під постом дружини.

Влад Яма з дружиною підкорили мережу справжніми пристрастями(фото: instagram.com/lilliya_yama)

В коментарях шанувальники висловили своє захоплення пристрастями, киплячими в парі, які вилилися в пристрасний танець.

Фотографії шикарні. Танець – вогонь. Ви красуня

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Гарна пара. Фото супер, енергія життя і пристрасті

Як на Вас дивиться чоловік!

Пристрасні танці

У Влада такий погляд, скільки в ньому вогню і сексу

Дуже красива пара! Я так рада,що ви стільки років разом! Настільки ви гармонійні,ну просто створені один для одного!

Нагадаємо, що раніше Влад Яма прокоментував виліт сильної пари з пятового ефіру "Танців з зірками 2020я".

До речі, Влад Яма чесно висловився про поповнення у своїй родині.