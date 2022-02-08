Відвертий топ і шпильки: вагітна Ріанна вийшла в світ у спокусливому образі total black

Минулого тижня Ріанна буквально підірвала інтернет новиною про свою вагітність. Співачка і її бойфренд A$AP Rocky піднесли цю новину красиво – вони влаштували фотосесію, яка викликала небувалий ажіотаж і підняла продажі маркам, в які були одягнені знаменитості.

Після цього Ріанна показала домашнє фото і зникла з поля зору фанатів. І ось – новий стрітстайл-образ, який вже обговорює вся мережа.

Папараці зняли зірку на підземній парковці в Беверлі-Хіллз. Вагітна бізнесвумен прямувала на вечерю з друзями, вибравши знову вельми екстравагантний одяг. Ріанна одягла сміливий топ Jean Paul Gaultier зі шнурівкою і капюшоном, який оголив груди і вже помітно кругленький животик. Образ зірка доповнила легінсами зі штрипками Attico і об'ємним укороченим бомбером чорного кольору.

33-річна знаменитість не стала відмовляти собі в задоволенні взути туфлі на шпильках, навіть незважаючи на вагітність. Гостроносі човники з блискучими каменями на щиколотках додали луку гламурну нотку. Як і вузькі чорні окуляри, а також безліч золотих ланцюжків на шиї. На тлі вбрання total black помада винного кольору (напевно з нової колекції) виглядала особливо ефектно.

Хоча образ викликав неоднозначну реакцію в мережі, в умінні Ріанни приковувати до себе увагу вже точно не відмовиш.

До слова, нещодавно в історію була замішана давня подруга Рірі – Джіджі Хадід. Написавши коментар під підстом вагітної співачки, вона змусила всіх подумати, що у Ріанни народиться двійня. Супермодель не втрималася від зворушливого: "Три ангела". Пізніше вона пояснила, що мала на увазі Ріанну, її хлопця та їхню дитину. Але на знімку була тільки Ріанна, що змусило фанатів задуматися.

Ріанна і A$AP Rocky (фото: instagram.com/badgalriri)

Також нещодавно стало відомо, що Ріанна і A$AP Rocky збираються одружитися. Інсайдер розповів, що пара дуже традиційна в цих питаннях і дивиться однаково на шлюб. Весілля, як запевняє знайомий пари, вони зіграють відразу, як дитина з'явиться на світ.

"Ріанна повністю зачарована A$AP, у них дуже міцний зв'язок. Ріанна завжди була досить традиційною – вони точно одружаться. Вона вже не раз говорила, що хоче бути з ним завжди, і він говорив те ж саме... Весілля пройде на Барбадосі, оскільки у них обох сім'я там. Це місце об'єднало їх і досі залишається надзвичайно важливим для обох", – ділиться джерело.