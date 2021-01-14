Відмінний результат: Ешлі Грем у спортивному образі захопила стрункою фігурою

Ешлі Грем показала нове фото, на якому помітно, що старання зірки в спортзалі не пройшли даром. Американська модель, яка прославилася пишними формами, помітно схудла. На знімку Ешлі позує у вузьких чорних легисах, а також білосніжному топі. Доповнили спортивний образ чорний короткий пуховик, бейсболка, білі кеди, взуті з високими білими шкарпетками, а також шкіряна сумочка на великому золотому ланцюжку.

Ешлі обожнює спорт (фото: instagram.com/ashleygraham)

Грем тримає в руках склянку з чистою водою, демонструючи тим самим свою любов до активного та здорового способу життя. Вона робить ефектний мах ногою в камеру, заодно показуючи свою розтяжку. На обличчі у неї немає і краплі макіяжу, зате про захисну маску вона не забула.

Даний знімок Ешлі запостила в зникаючих сторіз, а тому його не коментували її фанати. Тим не менш, стрункі ноги і стегна молода матуся і так засвітила в своєму блозі, примірявши нові стильні образи. Багато з них варто повторити любителькам бути в центрі уваги.

Раніше ми писали, що Грем вийшла в світ у спокусливому аутфіті, який зробив пропорції її тіла просто досконалими.