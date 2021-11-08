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Відповідь Кім: Каньє Уест почав зустрічатися з 22-річною моделлю

Автор: RBC.UA

Останнім часом в мережі з'явилися новини про черговий роман Кім Кардашьян. 41-річну бізнесвумен підозрюють у романі з 27-річним коміком Пітом Девідсоном.

На тлі цього зв'язку також з'явилася інформація, що Каньє дуже ревнує колишню дружину і навіть хоче її повернути. І ось - новий поворот. За даними зарубіжних ЗМІ, музикант почав зустрічатися з чарівною американською моделлю на ім'я Вінетрія, якій 22.

Днями він навіть вивів юну кохану в світ.

Вінетрія і Йе вирушили на баскетбольний матч Академії Donda в Міннеаполісі. На трибуні вони сиділи сиділи в обнімку і не ховалися від папараці. За твердженням джерела, 44-річний Каньє і 22-річна Вінетрія спілкуються вже близько місяця. Дівчину навіть помітили на одній з недільних служб музиканта, які він нещодавно відновив. На знак поваги новому бойфренду в своєму блозі вона закріпила сторіз з даного заходу.

Нова дівчина Каньє (фото: instagram.com/vinetrria)

Модель була одягнена в чорне з голови до ніг. А Каньє відправився на гру в джинсах і худі з принтом. Так що виглядала парочка вельми гармонійно. Невідомо, це план помсти або ж дійсно репер нарешті відійшов від складного розставання і занурився в нові відносини. Але тепер колишнє подружжя зрівняло рахунок.

Раніше Ірина Шейк розповіла правду про роман з Каньє Уестом.

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